Более 36 миллиардов налоговых сборов поступило в амурскую казну с начала года

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За семь месяцев 2020 года в консолидированный бюджет Приамурья поступило более 36 миллиардов налогов и сборов. В региональный бюджет перечислено более 31 миллиарда рублей, что выше прошлогоднего уровня на пять с половиной миллиардов. В доходы местных бюджетов уплачено более 5,3 миллиарда.

Наибольшие статьи доходов обеспечили налоги на доходы физлиц (31,1 %), на имущество организаций (30,5 %) и на прибыль (29,1 %). Доля поступлений в местные бюджеты сформировалась в основном за счёт налога на доходы физических лиц.

По итогам полугодия налоговые органы Приамурья показали эффективное администрирование страховых взносов. Так, с января по июль было перечислено порядка 19 миллионов рублей во внебюджетные фонды, в том числе и в ПФР, сообщает пресс-служба налоговой службы.