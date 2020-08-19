В Благовещенске продолжают откачивать воду с улицы Дьяченко

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Специалисты ГСТК продолжают откачивать воду из подвалов социальных учреждений и жилых домов. Сейчас работы ведут в детских садах на улицах Дьяченко, Широкой, Молодежной, Студенческой, а также на дороге по улице Дьяченко. Работает вся техника ДЭУ.

Работает на улицах города и бригада подразделения по содержанию и ремонту дорог. Сейчас они чистят городские ливневки и канализации, а также устраняют провалы на улицах города. Ямочный ремонт идёт на участках улиц Театральной – Кольцевой, Нагорной и в Верхнеблаговещенском. На этих участках водителей просят соблюдать скоростной режим.

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#ЖКХ #погода

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Mr. Mustard