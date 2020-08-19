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19августа
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сегодня, 14:41 1

В Благовещенске продолжают откачивать воду с улицы Дьяченко

В Благовещенске продолжают откачивать воду с улицы Дьяченко
Фото: www.instagram.com/mkpgstk/

Специалисты ГСТК продолжают откачивать воду из подвалов социальных учреждений и жилых домов. Сейчас работы ведут в детских садах на улицах Дьяченко, Широкой, Молодежной, Студенческой, а также на дороге по улице Дьяченко. Работает вся техника ДЭУ.

Работает на улицах города и бригада подразделения по содержанию и ремонту дорог. Сейчас они чистят городские ливневки и канализации, а также устраняют провалы на улицах города. Ямочный ремонт идёт на участках улиц Театральной – Кольцевой, Нагорной и в Верхнеблаговещенском.

На этих участках водителей просят соблюдать скоростной режим.

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#ЖКХ #погода

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Комментарии
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  • Ledi

    Ledi
    47 минут назад

    Фото отчет хорошо бы посмотреть, а то с утра вода стояла по пояс на Дьяченко.

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