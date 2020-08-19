Амурская бразильянка планирует продавать моцареллу в Китай

Фото: пресс-служба правительства Амурской области

Первый замминистра сельского хозяйства России Джамбулат Хатуов встретился с Агриппиной Ануфриев-Егорофф, переселенкой из Бразилии. Федерального чиновника сопровождали зампред амурского правительства Александр Нестеренко и министр сельского хозяйства Приамурья Олег Турков. Русская бразильянка встречала гостей своими фирменными блюдами — моцареллой и пирогом.

С первым замминистра сельского хозяйства РФ хозяйка сыроварни встречалась год назад, он приезжал в село Новгородка и обещал оказать поддержку стартующему бизнесу. Сейчас Джамбулат Хатуов приехал посмотреть, как идут дела.

Агриппина приехала в Приамурье по федеральной программе переселения соотечественников в группе староверов. Без накоплений с сыном-подростком она смогла создать свой бизнес, приобрела дом, автомобиль и занимается строительством собственной сыроварни.

Земельные участки под строительство дома и сыроварни амурская бразильянка приобрела по программе «Сельская ипотека». Машину с холодильником Агриппина купила для транспортировки готовой продукции. Начать работу на предприятии переселенка планирует в ноябре. В день сыроварня сможет производить по 60 килограммов моцареллы. У новоиспечённой амурчанки даже есть идея наладить поставку продукции в соседний с Приамурьем Китай.

— Волнительно, конечно, потому что это огромная ответственность. Но я рада, что наконец-то всё получается, я смогу заниматься своим любимым делом, — говорит Агриппина Ануфриев-Егорофф.

Гостям очень понравилась домашняя моцарелла. Главе Минсельхоза Агриппина передала слова благодарности. Она рада, как сейчас идут дела на развивающемся предприятии, сообщает правительство Амурской области.