Василий Орлов за год заработал около пяти миллионов рублей

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Губернатор Василий Орлов за 2019 год заработал около пяти миллионов рублей, сообщается на сайте правительства региона. По сравнению с 2018 годом его доход уменьшился в шесть раз.

Два года назад он задекларировал доход в размере 31,5 миллиона рублей и вошел в тройку самых богатых губернаторов Дальнего Востока. Согласно документу, в собственности у Василия Орлова движимого и недвижимого имущества нет. В пользовании находится только одна квартира общей площадью 88,6 квадратных метра. Кроме того, губернатор избавился от автомобиля Mercedes-Benz S500 4MATIC 2007 года выпуска, который был задекларирован в 2018 году.

Супруга губернатора заработала за 2019 год 2,7 миллиона рублей. Кроме того, у одного из двоих несовершеннолетних детей в собственности находится квартира площадью более 70,4 квадратных метра.

Сведения о своих доходах также опубликовало руководство правительства Амурской области.

Первый зампред правительства Татьяна Половайкина отчиталась, что ее доходы составили 3,1 миллиона рублей. Есть квартира площадью около 100 квадратных метров, находящаяся в долевой собственности.

Зампред правительства – министр образования и науки Амурской области Светлана Яковлева заработала 5,3 миллиона рублей. В ее собственности находится квартира, земельный участок, гараж и автомобиль Honda Vezel.

Зампред правительства Павел Матюхин задекларировал доход в размере 4,8 миллиона рублей. Он владеет квартирой, жилым домом и автомобилем Nissan Juke MR 16.

Еще один зампред правительства Александр Нестеренко заработал 6,6 миллиона рублей. В его пользовании находится квартира площадью более 70 квадратных метров и машина Mitsubishi Pajero Sport 2.5.

Зампред Владимир Кобелев озвучил доходы в размере 2,8 миллиона рублей. В его собственности есть квартира, жилой дом, гараж, земельный участок и автомобиль Nissan Patrol. Еще несколько квартир у него находятся в совместной или долевой собственности.

Самым богатым зампредом по итогам 2019 года стал Петр Пак. Он заработал около 120 миллионов рублей. В его собственности числятся две квартиры и автомобиль Mercedes-Benz G-Class G 63 AMG.

Министр имущественных отношений Сергей Олиферов заработал 2,2 миллиона рублей. В его собственности указаны две квартиры, земельный участок и автомобиль Toyota Land Cruiser.

Министр культуры и национальной политики Надежда Доргунова задекларировала доход в размере 1,9 миллиона рублей. Она владеет двумя квартирами, двумя земельными участками, гаражом и автомобилем Mazda Demio.

Министр лесного хозяйства и пожарной безопасности Алексей Венглинский заработал 2,5 миллиона рублей. В его собственности есть квартира, жилой дом, гараж, три земельных участка, автомобиль Renault Duster и наружные сети водоснабжения.

Министр по физической культуре и спорту Дмитрий Кутека озвучил доходы в размере 1,7 миллиона рублей. Имеется квартира в общей долевой собственности, комната в общежитии и автомобиль Toyota Crown Hybrid.

Министр природных ресурсов Сергей Маху заработал за 2019 год около 18 миллионов рублей. В собственности указан только земельный участок и автомобиль Audi Q7.

Министр сельского хозяйства Олег Турков задекларировал доход в размере 2,2 миллиона рублей. В собственности – жилой дом, два земельных участка и машина Toyota RAV-4.

За 2019 год министр социальной защиты населения Наталья Киселёва заработала 2,5 миллиона рублей. В общей долевой собственности есть квартира.

3,1 миллиона рублей заработал министр транспорта и дорожного хозяйства Александр Зеленин. В его собственности находится квартира, автостоянка, две моторные лодки и прицеп.

Министр финансов Вера Артемьева отметила свой доход в размере 2,6 миллиона рублей. В собственности находится квартира.

Министр экономического развития и внешних связей Людмила Старкова заработала за 2019 год 2,4 миллиона рублей. Владеет жилым домом и совместно с супругом — квартирой.

2,6 миллиона рублей задекларировала доход министр юстиции Елена Акименко. У неё в собственности есть две квартиры.

Меньше всех за 2019 год заработала уполномоченный по правам ребенка Наталья Третьякова. Её доход составил около 1 миллиона рублей. Она владеет комнатой в общежитии, двумя земельными участками, двумя квартирами, двумя гаражами. Ещё две квартиры находятся в общей и долевой собственности.