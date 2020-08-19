Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
19августа
Предыдущая новость
сегодня, 13:39 0

У сопровождавших Мишустина в Благовещенске журналистов подтвердился коронавирус

У сопровождавших Мишустина в Благовещенске журналистов подтвердился коронавирус
Фото: unsplash.com

Журналисты, сопровождающих премьер-министра России Михаила Мишустина в поездке по Дальнему Востоку, вылетели из Благовещенска бортом МЧС вчера утром. Причина — выявление новых случаев заражения коронавирусом, сообщает ТАСС.

Весь журналистский пул утром вывезли из гостиницы. Тех, у кого подтвердился коронавариус, увезли отдельным автобусом, в Москву они летели также в отдельном изолированном отсеке. Перед вылетом всех представителей СМИ попросили надеть защитные костюмы, маски и перчатки. Рейс выполнил самолет Sukhoi Superjet 100, носящий имя «Алексей Маресьев».

Напомним, в понедельник пресс-служба правительства России рассказала, что «в ходе регулярного тестирования были выявлены дополнительные положительные результаты тестов у ряда журналистов пула. Чтобы защитить их жизнь и здоровье, были предприняты все необходимые меры, журналисты изолированы и находятся под контролем медиков».

Часть журналистов, сопровождавших премьера вылетели из Петропавловска-Камчатского после положительных тестов на коронавирус. Остальная часть представителей СМИ продолжила работать в Магадане, а затем в Благовещенске. Последний тест на коронавирус они сдали 17 августа в Благовещенске.

Не смог продолжить командировку и полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев – он также заразился коронавирусом.

Просмотров всего: 156

#коронавирус #визит Мишустина на ДВ #СМИ

распечатать


Общество 10

Василий Орлов рассказал об итогах встречи с Михаилом Мишустиным
В России и мире

Всемирная организация здравоохранения призвала больше не вводить карантин

Коронавирус 1

Учёные назвали вторую версию появления коронавируса
Общество

Выбор читателей за 18 августа
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь