У сопровождавших Мишустина в Благовещенске журналистов подтвердился коронавирус

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Весь журналистский пул утром вывезли из гостиницы. Тех, у кого подтвердился коронавариус, увезли отдельным автобусом, в Москву они летели также в отдельном изолированном отсеке. Перед вылетом всех представителей СМИ попросили надеть защитные костюмы, маски и перчатки. Рейс выполнил самолет Sukhoi Superjet 100, носящий имя «Алексей Маресьев».

Напомним, в понедельник пресс-служба правительства России рассказала, что «в ходе регулярного тестирования были выявлены дополнительные положительные результаты тестов у ряда журналистов пула. Чтобы защитить их жизнь и здоровье, были предприняты все необходимые меры, журналисты изолированы и находятся под контролем медиков».

Часть журналистов, сопровождавших премьера вылетели из Петропавловска-Камчатского после положительных тестов на коронавирус. Остальная часть представителей СМИ продолжила работать в Магадане, а затем в Благовещенске. Последний тест на коронавирус они сдали 17 августа в Благовещенске.

Не смог продолжить командировку и полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев – он также заразился коронавирусом.