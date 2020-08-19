Да будет свет: почти во всём микрорайоне восстановили электроснабжение
В микрорайоне Благовещенска продолжают восстанавливать электроснабжение. Свет вернулся уже в 39 домов микрорайона. Осталось восстановить энергоснабжение ещё в двух жилых домах. Работы по подключению шли до глубокой ночи.
К электричеству подключили дома на улице Дьяченко № 2, 2А, 2Б, 2В, 2Г, улице Институтской № 16 и 8 и улице Кантемирова, 11.
Дома по адресам: Институтская, 10 и Игнатьевское шоссе, 11 только предстоит подключить, сообщает пресс-служба администрации города.
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