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19августа
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сегодня, 13:25 0

Да будет свет: почти во всём микрорайоне восстановили электроснабжение

Да будет свет: почти во всём микрорайоне восстановили электроснабжение
Фото: unsplash.com

В микрорайоне Благовещенска продолжают восстанавливать электроснабжение. Свет вернулся уже в 39 домов микрорайона. Осталось восстановить энергоснабжение ещё в двух жилых домах. Работы по подключению шли до глубокой ночи.

К электричеству подключили дома на улице Дьяченко № 2, 2А, 2Б, 2В, 2Г, улице Институтской № 16 и 8 и улице Кантемирова, 11.

Дома по адресам: Институтская, 10 и Игнатьевское шоссе, 11 только предстоит подключить, сообщает пресс-служба администрации города.

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#ЖКХ #погода #происшествия

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