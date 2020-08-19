Глава Минприроды России намерен ужесточить наказания для золотодобытчиков за загрязнение рек

Фото: пресс-служба правительства Амурской области

Глава министерства природных ресурсов России Дмитрий Кобылкин прибыл с рабочим визитом в Амурскую область. Как сообщает пресс-служба министерства, в Благовещенске он встретился с руководителем регионального минприроды Сергеем Маху.

Министры обсудили строительство на территории Приамурья защитных противопаводковых сооружений, развитие системы мониторинга состояния водных объектов, а также нарушение природоохранного законодательства золотодобывающими предприятиями области. Глава Минприроды России поручил провести встречу и обсудить ужесточение ответственности за загрязнения водных объектов при золотодобыче.



Также Дмитрий Кобылкин подтвердил необходимость строительства девяти сооружений инженерной защиты от паводков. За последние семь лет Амурская область пострадала от четырёх наводнений. Наиболее масштабными удары стихии были в 2013 и 2019 годах.



— В области разработаны девять проектов строительства инженерной защиты наиболее пострадавших от паводков населенных пунктов области общей стоимостью 8,8 миллиарда рублей. А именно: строительство сооружений инженерной защиты от паводковых вод в селах Гродеково, Владимировке, Усть-Ивановке Благовещенского района, в Новопетровке Константиновского района, Калинино Михайловского района, Касаткино Архаринского район, Ивановке Зейского района, Мазаново Мазановского района. Также реконструкция гидротехнических сооружений для защиты от паводковых вод в Константиновке Константиновского района, — рассказал руководитель минприроды области Сергей Маху.



Кроме того, главу Минприроды России познакомили с единственной на Дальнем Востоке мобильной экологической лабораторией. Мобильный аналитический комплекс позволяет работать автономно на местности и проводить экспресс-анализ физико-химических параметров воды, измерять концентрацию загрязняющих веществ и контролировать источники сбросов загрязняющих веществ, сообщает пресс-служба правительства области.