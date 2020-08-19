В районе села Чембары размыло объездную дорогу

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В реке Ора в Свободненском районе поднялся уровень воды. Временная насыпь объездной дороги в селе Чембары оказалась смыта течением. Жители оказались отрезаны от «большой земли».

По информации МЧС, образовалась промоина глубиной 3-4 метра и диаметром до 15 метров. Объезд транспорта возможен по расположенному рядом аварийному мосту, максимальная нагрузка на который – шесть тонн.

– Данная ситуация возникла в связи с неблагоприятными погодными условиями. Эта насыпь была построена нами для обеспечения транспортной доступности села Чембары после обрушения моста через речку Большая Πёра. В настоящее время движение осуществляется по объездному бетонному мосту, но с ограничением веса. То есть транспорт, подвозящий в село хлеб, продукты, а также машины медицинской помощи имеют доступ, – рассказал руководитель организации, обслуживающей дороги района, Игорь Лигачёв.

Как пишет газета «Зейские огни», в ближайшее время комиссия примет решение по рейсовому сообщению. Как только уровень воды в Оре спадёт, специалисты смогут приступить к восстановительным работам. Проблему планируется решить к концу недели. Ситуация остаётся на контроле областного правительства.

Кроме того, продолжается строительство моста, который соединит сёла Черновка и Чембары.

Тем временем прокуратура области проводит проверку информации о нарушении транспортного сообщения. 18 августа исполняющий обязанности городского прокурора Андрей Чуйко и глава администрации Свободненского района Эльвира Агафонова выехали в Чембары, сообщает пресс-служба ведомства.