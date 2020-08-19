Василий Орлов рассказал об итогах встречи с Михаилом Мишустиным

Фото: пресс-служба правительства Амурской области

Василий Орлов обсудил с Михаилом Мишустиным наиболее острые вопросы развития региона. Затронули площадь Ленина, строительство новой школы и аэропорта, а также открытие центра подготовки учителей.

В БГПУ по поручению председателя правительства будет создан межрегиональный центр цифровых компетенций. Он будет заниматься подготовкой и повышением квалификации учителей. Преподаватели будут вести цифровые направления, например, в кванториумах и точках роста.





— Сейчас уже строится школа в микрорайоне на 1 500 мест. Помимо того, мы предложили строительство школы в Чигирях на 528 мест. В этом селе население увеличилось в полтора раза. Поэтому требуется соответствующая инфраструктура. Также обсудили финансирование пункта пропуска на пассажирском терминале аэропорта Игнатьево. Строительство аэровокзального комплекса с соответствующим оборудованием мы планируем закончить в 2022 году. На финансирование этого объекта мы выделим 600 миллионов рублей, а уже в сентябре проведём конкурс по выбору концессионера, — рассказал губернатор Приамурья.

Сейчас идёт реконструкция площади Ленина. Стоимость всего объекта — два миллиарда двести миллионов, уже 400 миллионов выделено из областного бюджета. Строительство площади Ленина и «Трибуны-холл» завершится в конце 2022 года.

— Это большая честь и ответственность, а также возможность показать перспективы региона. В ближайшее время мы сделаем свод по обсуждённым вопросам и будем добиваться решений поставленных задач, — подытожил Василий Орлов.