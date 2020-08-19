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19августа
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сегодня, 12:34 13

Василий Орлов рассказал об итогах встречи с Михаилом Мишустиным

Василий Орлов рассказал об итогах встречи с Михаилом Мишустиным
Фото: пресс-служба правительства Амурской области

Василий Орлов обсудил с Михаилом Мишустиным наиболее острые вопросы развития региона. Затронули площадь Ленина, строительство новой школы и аэропорта, а также открытие центра подготовки учителей.

В БГПУ по поручению председателя правительства будет создан межрегиональный центр цифровых компетенций. Он будет заниматься подготовкой и повышением квалификации учителей. Преподаватели будут вести цифровые направления, например, в кванториумах и точках роста.


— Сейчас уже строится школа в микрорайоне на 1 500 мест. Помимо того, мы предложили строительство школы в Чигирях на 528 мест. В этом селе население увеличилось в полтора раза. Поэтому требуется соответствующая инфраструктура. Также обсудили финансирование пункта пропуска на пассажирском терминале аэропорта Игнатьево. Строительство аэровокзального комплекса с соответствующим оборудованием мы планируем закончить в 2022 году. На финансирование этого объекта мы выделим 600 миллионов рублей, а уже в сентябре проведём конкурс по выбору концессионера, — рассказал губернатор Приамурья.

Сейчас идёт реконструкция площади Ленина. Стоимость всего объекта — два миллиарда двести миллионов, уже 400 миллионов выделено из областного бюджета. Строительство площади Ленина и «Трибуны-холл» завершится в конце 2022 года.

— Это большая честь и ответственность, а также возможность показать перспективы региона. В ближайшее время мы сделаем свод по обсуждённым вопросам и будем добиваться решений поставленных задач, — подытожил Василий Орлов.

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#визит Мишустина на ДВ #областная власть #российская власть

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Комментарии
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  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    Говорить красиво Василий умеет, да! ))

  • Цунай

    Цунай
    1 час назад

    Почините кровлю на трибуна баскетбольной площадки набережной. Ещё на гарантии.

  • Папа Римский

    Папа Римский
    1 час назад

    Школа в Чигирях. Без канализации. На выгребах. Да.

    Вася-21 век.

  • I77

    I77
    1 час назад

    А про строительство школы на Тайвани опять ничего.

  • Ledi

    Ledi
    49 минут назад

    Ливневку в городе нормальную сделайте и почистите Бурхановку, чтобы вода уходила в ливни из города. А то глобальные вопросы ставят, а простые насущные остаются неразрешенными десятилетиями.

  • ЕслиДобрыйТы

    ЕслиДобрыйТы
    45 минут назад

    Друг друга назначают на посты, друг перед другом отчитываются. И никто никогда у них ни в чем не виноват и все всегда динамично развивается и улучшается. Цирк!

  • ЕслиДобрыйТы

    ЕслиДобрыйТы
    42 минуты назад

    Кванториумы, точки роста е мае, совсем конец образованию наступит

  • Павел Флудерский

    Павел Флудерский
    42 минуты назад

    А что в итоге? Площадь которую на хлеб не намажешь..Школа где то там..В Чигирях. И прорыв в цифровизации( Теперь учителя наконец то смогу заполнить цифровые дневники ки учеников). А где динамичное развитие? Улучшение уровня жизни? Квалифицированная медпомощь? Новые..технологичные рабочие места?Спорткомплексы для детей? Опять блаблабла..Нет времени на раскачку.

  • GnOmE

    GnOmE
    24 минуты назад

    дороги, не?

  • zeya28

    zeya28
    18 минут назад

    А гостю,видимо, понравилось, раз такой рассказ напечатан.

  • Туська

    Туська
    10 минут назад

    А что-нибудь для области? Для районов? Почему все сосредоточено на Благовещенске? Везде всё построено, отремонтировано и развито?

  • Dmitry Korol

    Dmitry Korol
    6 минут назад

    Хотелось бы услышать от губернатора о развитии Амурской области для людей. Школы, вокзалы, дороги и прочие реконструкции - это же все естественно необходимые процессы, какие же это достижения. Были ли предложения оставлять в казне области больше денег, наполнять дома амурцев дешевым газом, а автомобили дешевым топливом. Озвучивались ли мысли наполнять стройки века не турками и узбеками, а россиянами, желательно амурчанами? Какой профит для жителей области?

  • Dmitry Korol

    Dmitry Korol
    4 минуты назад

    Посмотрел видео, задача губернатора поручения выполнять (наместник), а где представительство интересов жителей области?

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