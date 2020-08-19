В Амурской области реформируют почти полсотни унитарных предприятий

Амурская область оказалась в десятке регионов страны, в которых уже утверждены планы по реформированию унитарных предприятий. Также в числе «пилотных» регионов — Еврейская автономия, республика Алтай, Калининградская, Астраханская области и другие.

Из числа предприятий, которые подлежат реформированию в Амурской области, 43 – это муниципальные и четыре – государственные унитарные предприятия. Еще 16 муниципальных унитарных предприятий в области будут сохранены, сообщает пресс-служба областного правительства.

Унитарное предприятие — это коммерческая организация, у которой нет права собственности на закреплённое за ней имущество. В такой форме существуют только государственные и муниципальные предприятия.

Напомним, что создание унитарных предприятий и их работа на конкурентных рынках, за исключением отдельных видов деятельности, в России запрещены. Соответствующий федеральный закон вступил в силу 8 января. Исключение составляют случаи, когда выручка унитарного предприятия от деятельности на таких рынках не превышает 10 % его совокупной выручки за последний календарный год. Во всех остальных случаях унитарные предприятия должны быть реорганизованы или ликвидированы.

Переходный период для вступления в силу запрета на работу унитарных предприятий на конкурентных рынках установлен до 1 января 2025 года.