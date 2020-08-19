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19августа
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сегодня, 12:27 4

В Амурской области реформируют почти полсотни унитарных предприятий

Амурская область оказалась в десятке регионов страны, в которых уже утверждены планы по реформированию унитарных предприятий. Также в числе «пилотных» регионов — Еврейская автономия, республика Алтай, Калининградская, Астраханская области и другие.

Из числа предприятий, которые подлежат реформированию в Амурской области, 43 – это муниципальные и четыре – государственные унитарные предприятия. Еще 16 муниципальных унитарных предприятий в области будут сохранены, сообщает пресс-служба областного правительства.

Унитарное предприятие — это коммерческая организация, у которой нет права собственности на закреплённое за ней имущество. В такой форме существуют только государственные и муниципальные предприятия.

Напомним, что создание унитарных предприятий и их работа на конкурентных рынках, за исключением отдельных видов деятельности, в России запрещены. Соответствующий федеральный закон вступил в силу 8 января. Исключение составляют случаи, когда выручка унитарного предприятия от деятельности на таких рынках не превышает 10 % его совокупной выручки за последний календарный год. Во всех остальных случаях унитарные предприятия должны быть реорганизованы или ликвидированы.

Переходный период для вступления в силу запрета на работу унитарных предприятий на конкурентных рынках установлен до 1 января 2025 года.

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#областная власть

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Комментарии
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  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    Государство и муники избавляются от активов?

    И кому это выгодно?

  • Noir

    Noir
    49 минут назад

    Это выгодно власть имущим, их новым предприятиям работа будет.

  • ok_Людмила

    ok_Людмила
    31 минута назад

    Издание и подписание закона о ликвидации всех муниципальных и унитарных предприятий -это преступление!!! Куда мы катимся....

  • Павел Флудерский

    Павел Флудерский
    11 минут назад

    Коррупционная составляющая не интересует прокуратуру? Предприятия уже созданы походу родственниками и друганами.

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