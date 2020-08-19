Инженерно-геологические изыскания проходят на территории «БАМовского Арбата» в Тынде

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В Тынде проходят земельные работы на территории будущего «БАМовского Арбата». Бригада проводит инженерно-геологические изыскании, сообщает пресс-служба городской администрации.

– Эти работы необходимы для определения вида, гранулометрического состава грунта и других физических свойств, – рассказывает главный инженер компании-подрядчика Антон Даненко.

Ранее в этом месте прошли геодезические изыскания. Следующий этап – экологические и гидрометрические исследования.