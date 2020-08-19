Минтранс готовит план по созданию дальневосточной авиакомпании
К 10 сентября Минтранс должен представить правительству варианты создания дальневосточной авиакомпании с учетом развития парка судов и динамики пассажирских перевозок. Об этом накануне сообщил глава Минвостокразвития Александр Козлов, пишет «Интерфакс».
По его словам, подобная авиакомпания нужна в первую очередь для перевозок внутри федерального округа, где практически отсутствует прямое авиасообщение между столицами регионов, и самими регионами.
Подготовить предложения по созданию авиакомпании в ДФО с парком из российских самолётов поручил кабмину Владимир Путин еще в январе 2020 года. Сейчас уже прорабатывается маршрутная сеть и определяется необходимое финансирование.
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