Минтранс готовит план по созданию дальневосточной авиакомпании

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По его словам, подобная авиакомпания нужна в первую очередь для перевозок внутри федерального округа, где практически отсутствует прямое авиасообщение между столицами регионов, и самими регионами.

Подготовить предложения по созданию авиакомпании в ДФО с парком из российских самолётов поручил кабмину Владимир Путин еще в январе 2020 года. Сейчас уже прорабатывается маршрутная сеть и определяется необходимое финансирование.