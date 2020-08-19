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сегодня, 12:01 6

Минтранс готовит план по созданию дальневосточной авиакомпании

Минтранс готовит план по созданию дальневосточной авиакомпании
Фото: unsplash.com

К 10 сентября Минтранс должен представить правительству варианты создания дальневосточной авиакомпании с учетом развития парка судов и динамики пассажирских перевозок. Об этом накануне сообщил глава Минвостокразвития Александр Козлов, пишет «Интерфакс».

По его словам, подобная авиакомпания нужна в первую очередь для перевозок внутри федерального округа, где практически отсутствует прямое авиасообщение между столицами регионов, и самими регионами.

Подготовить предложения по созданию авиакомпании в ДФО с парком из российских самолётов поручил кабмину Владимир Путин еще в январе 2020 года. Сейчас уже прорабатывается маршрутная сеть и определяется необходимое финансирование.

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#российская власть #транспорт

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Комментарии
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  • Николай Смирнов

    Николай Смирнов
    1 час назад

    Ой-ёй! Теперича залетаем везде аки пчелы :) А если серьезно, то про авиакомпанию для ДВ уже не первый раз и год обсуждают, поручают, и тд., и т.п. А на деле авиакомпании только уходят от нас.

  • квт

    квт
    1 час назад

    ага "русская рулетка" (новая серия) "долечу-не долечу" на этих супер-пупер джетах... ))

  • Папа Римский

    Папа Римский
    1 час назад

    Накой нам между своими сельпо летать? Сашка ваще мозги в работу не прикладывает.

    Мы в центр рейсы хотим, в Московию и Питербурию ... а тут мы и на паравозах-машинам могём.

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    Папа Римский, подскажите, плиз, маршрут для "парАвоза-машины", чтобы в Петропавловск-Камчатский добраться?

  • Папа Римский

    Папа Римский
    57 минут назад

    700 км до Хабары на машинке - это день пути с перекурами. Дальше за 15 рублей вас до Петропавловска "улетят".

    А теперь вы. Подскажите плиз как за 15-20 рублей до Питера долететь?

  • nerv

    nerv
    54 минуты назад

    Авиакомпания ДВ нужна,чтобы не быть просителями у всяких ВИМов и ИКАРов,а Аэрофлоту мы нужны как зайцу стоп-сигнал.

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