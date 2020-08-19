31-го декабря россияне будут работать

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«Перенос 31 декабря на предшествующий календарный выходной день не будет соответствовать законодательству, так как будет нарушать требования статьи 110 кодекса», — сообщается в письме ведомства, опубликованном в телеграм-канале Нилова в понедельник. Согласно 110 статьи, продолжительность еженедельного непрерывного отдыха не может быть менее 42 часов.



По мнению самого депутата, никакого централизованного переноса 31 декабря в качестве выходного дня гражданам ждать не стоит.



«Снова только политическая воля глав отдельных регионов, готовых пойти людям навстречу, и снова недоумение их соседей-субъектов, которым предновогодний день оставили рабочим», — написал Нилов в своём телеграм-канале.



Идея сделать 31 декабря выходным днём принадлежит представителям думской фракции ЛДПР. Однако ни комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности, ни Минтруд не поддерживают эту инициативу.