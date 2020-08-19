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19августа
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сегодня, 11:58 3

31-го декабря россияне будут работать

31-го декабря россияне будут работать
Фото: unsplash.com

Минтруд не поддержал перенос рабочего дня с 31 декабря 2020 года на один из предшествующих выходных, однако допускает такую возможность в 2021 году. Такой ответ дали в ведомстве на обращение главы комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослава Нилова, пишет ТАСС.

«Перенос 31 декабря на предшествующий календарный выходной день не будет соответствовать законодательству, так как будет нарушать требования статьи 110 кодекса», — сообщается в письме ведомства, опубликованном в телеграм-канале Нилова в понедельник. Согласно 110 статьи, продолжительность еженедельного непрерывного отдыха не может быть менее 42 часов.

По мнению самого депутата, никакого централизованного переноса 31 декабря в качестве выходного дня гражданам ждать не стоит.

«Снова только политическая воля глав отдельных регионов, готовых пойти людям навстречу, и снова недоумение их соседей-субъектов, которым предновогодний день оставили рабочим», — написал Нилов в своём телеграм-канале.

Идея сделать 31 декабря выходным днём принадлежит представителям думской фракции ЛДПР. Однако ни комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности, ни Минтруд не поддерживают эту инициативу.

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#отдых #праздники #работа

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Комментарии
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  • Oldlord

    Oldlord
    53 минуты назад

    Не очень-то и хотелось!

    Как делали вид, что работаем, так и будем.

    Всё равно зарплаты за это не повысят.

  • Ledi

    Ledi
    45 минут назад

    Зато 1 июля сделать нерабочим быстро решили и без проблем. Это же не простым людям нужно было, а ВВП лично.

  • Зая

    Зая
    6 минут назад

    Да УЖ...

    Ledi - не в бровь, а в глаз

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