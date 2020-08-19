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19августа
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сегодня, 11:15 0

На базе АмГУ планируют создать центр подбора кадров для компаний Приамурья

На базе АмГУ планируют создать центр подбора кадров для компаний Приамурья
Фото: пресс-служба правительства Амурской области

Губернатор Приамурья Василий Орлов рассказал, что реализация инвестпроектов в Приамурье подталкивает к созданию рекрутинга молодых специалистов. Минобрнауки России Валерий Фальков посетил АмГУ. В четверг, 20 августа, в вузе пройдёт встреча с предпринимателями региона.

— Основная идея — создание амурского рекрутингового центра. Мы пытаемся соединить центр трудоустройства студентов и факультет дополнительного образования. Работа ведётся с правительством области, губернатор уже одобрил идею. Центр будет определять потребность рынка труда сейчас и прогнозировать потребность предприятий в кадрах в будущем, — рассказал ректор АмГУ Андрей Плутенко.

Глава Минобрнауки России и Андрей Плутенко обсудили перспективы развития амурского вуза. Ректор университета планирует создать площадку с высокотехнологичным оборудованием для проведения лабораторных исследований, сообщает пресс-служба правительства области.

На завтрашней встрече обсудят направления подготовки кадров для нужд экономики Приамурья. Участники узнают о центре опережающей подготовки и обсудят взаимодействие между ним и предприятиями. Мероприятие организуют Торгово-промышленная палата области и организация «Деловая Россия».

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#образование

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