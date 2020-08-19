В часть домов микрорайона свет так и не вернулся

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К сегодняшнему утру свет вернулся в 31 дом благовещенского микрорайона. Работы по подключению шли до глубокой ночи.

По информации на утро, 19 августа, света не было в десяти домах, расположенных по адресам:

– улица Кантемирова, 11,

– улица Дьяченко, 2, 2а, 2б, 2в, 2г,



– улица Институтская, 8, 10,16,



– Игнатьевское шоссе, 11.



Как сообщает мэрия Благовещенска, в этих домах света не будет до тех пор, пока воду из подвалов полностью не откачают, — в воде находятся вводно-распределительные устройства. Работу по откачке воды управляющие компании ведут с самого утра.



Чтобы исключить поражение током, специалистам АКС приходится принимать решения о точечном подключении по каждому адресу.



Напомним, свет, который пропал в 55 многоквартирных домах в связи с затоплением, специалисты администрации пообещали восстановить к вечеру 18 августа.