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19августа
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сегодня, 10:44 1

В часть домов микрорайона свет так и не вернулся

В часть домов микрорайона свет так и не вернулся
Фото: unsplash.com

К сегодняшнему утру свет вернулся в 31 дом благовещенского микрорайона. Работы по подключению шли до глубокой ночи.

По информации на утро, 19 августа, света не было в десяти домах, расположенных по адресам:

– улица Кантемирова, 11,

– улица Дьяченко, 2, 2а, 2б, 2в, 2г,

– улица Институтская, 8, 10,16,

– Игнатьевское шоссе, 11.

Как сообщает мэрия Благовещенска, в этих домах света не будет до тех пор, пока воду из подвалов полностью не откачают, — в воде находятся вводно-распределительные устройства. Работу по откачке воды управляющие компании ведут с самого утра.

Чтобы исключить поражение током, специалистам АКС приходится принимать решения о точечном подключении по каждому адресу.

Напомним, свет, который пропал в 55 многоквартирных домах в связи с затоплением, специалисты администрации пообещали восстановить к вечеру 18 августа.

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#ЖКХ #погода #происшествия

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Комментарии
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  • Ledi

    Ledi
    52 минуты назад

    Да мы уже и не переживаем, "к вечеру дадут"! Было бы смешно,если бы не было так грусно.

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