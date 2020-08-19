В честь городского юбилея в Белогорске устроят «Битву дровосеков»

Фото: pixabay.com

В Белогорске 29 августа устроят «Битву дровосеков». Конкурс для настоящих мужчин пройдет во время городской сельскохозяйственной ярмарки «Продавай и покупай – ярмарочный разгуляй», которая проводится в честь городского 160-летия.

― Подобный конкурс в Белогорске пройдет впервые. Участники конкурса должны быть старше 18 лет. За минимальное время участники при помощи инструментов должны распилить бревно на несколько частей, расколоть чурки на дрова и сложить из дров «колодец». К участию допускаются лица, прошедшие дополнительный инструктаж, ― рассказала директор центра культурного развития Татьяна Леснова.



Заявки на участие в конкурсе принимают до 25 августа. Количество участников ограничено, поэтому приём заявок может прекратиться и раньше, сообщает amur.28.info.