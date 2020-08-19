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19августа
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сегодня, 10:16 1

В честь городского юбилея в Белогорске устроят «Битву дровосеков»

В честь городского юбилея в Белогорске устроят «Битву дровосеков»
Фото: pixabay.com

В Белогорске 29 августа устроят «Битву дровосеков». Конкурс для настоящих мужчин пройдет во время городской сельскохозяйственной ярмарки «Продавай и покупай – ярмарочный разгуляй», которая проводится в честь городского 160-летия.

― Подобный конкурс в Белогорске пройдет впервые. Участники конкурса должны быть старше 18 лет. За минимальное время участники при помощи инструментов должны распилить бревно на несколько частей, расколоть чурки на дрова и сложить из дров «колодец». К участию допускаются лица, прошедшие дополнительный инструктаж, ― рассказала директор центра культурного развития Татьяна Леснова.

Заявки на участие в конкурсе принимают до 25 августа. Количество участников ограничено, поэтому приём заявок может прекратиться и раньше, сообщает amur.28.info.

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#отдых #праздники

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Комментарии
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  • Tуман

    Tуман
    44 минуты назад

    Порубить Буратин на щепки. Список Буратин опубликовать на сайте Администрации Амурской области (Приамурья)

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