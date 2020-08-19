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19августа
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сегодня, 09:51 0

В Благовещенске закрыли столовую из-за антисанитарии

В Благовещенске закрыли столовую из-за антисанитарии
Фото: 28.rospotrebnadzor.ru

Благовещенский суд приостановил работу городской столовой из-за несоблюдения санитарного законодательства.

Сотрудники одного из медицинских учреждений города сообщили о том, что к ним поступили горожане с острой кишечной инфекцией. Накануне госпитализации Благовещенцы обедали в «Столовой № 1 Копейка» по адресу улица Амурская, 201/1.

В столовой была организована проверка, в ходе которой удалось обнаружить множественные нарушения. На смывах с посуды и кухонного инвентаря были обнаружены бактерии группы кишечной палочки. По результатам бактериологического обследования работников столовой, у части из них было выявлено наличие сальмонеллёзной инфекции, сообщает городской суд Благовещенска.

Суд постановил приостановить деятельности производства и реализации продукции общественного питания в «Столовой №1 Копейка» сроком на 60 суток и обязал устранить выявленные нарушения.

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#здоровье

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