В Благовещенске закрыли столовую из-за антисанитарии

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Благовещенский суд приостановил работу городской столовой из-за несоблюдения санитарного законодательства.

Сотрудники одного из медицинских учреждений города сообщили о том, что к ним поступили горожане с острой кишечной инфекцией. Накануне госпитализации Благовещенцы обедали в «Столовой № 1 Копейка» по адресу улица Амурская, 201/1.

В столовой была организована проверка, в ходе которой удалось обнаружить множественные нарушения. На смывах с посуды и кухонного инвентаря были обнаружены бактерии группы кишечной палочки. По результатам бактериологического обследования работников столовой, у части из них было выявлено наличие сальмонеллёзной инфекции, сообщает городской суд Благовещенска.

Суд постановил приостановить деятельности производства и реализации продукции общественного питания в «Столовой №1 Копейка» сроком на 60 суток и обязал устранить выявленные нарушения.