В Приамурье продолжают ликвидировать последствия дождя

В Амурской области спасатели продолжают устранять последствия проливного дождя. В результате прошедшего циклона подтопленными оказались два города, восемь районов и 24 населенных пункта.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Амурской области, в воде оказались 11 частных домов в Белогорском, Благовещенском, Серышевском и Ромненском районах. Сильные ливни подтопили 297 приусадебных участков: в Благовещенске – 35, в Белогорском районе – 16, в Ромненском районе – 85, в Октябрьском районе – 9, в Ивановском районе – 21, в Благовещенском районе – 15, в Серышевском районе – 35, в Белогорске – 81. В областном центре подтопило шесть территорий социально-значимых объектов.

Кроме этого, пострадали и автомобильные дороги. Также частично затопило 24 участка. Транспортное сообщение на территории региона не нарушено, на всех подтопленных участках можно проехать на технике высокой проходимости.

В ликвидации последствий мощного циклона в Приамурье задействованы 218 человек и 81 единица техники.

Напомним, что сильные ливни накрыли Амурскую область в ночь на 18 августа. К утру большая часть областного центра оказалась под водой. В Благовещенске и Белогорске был объявлен режим чрезвычайной ситуации.