Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
19августа
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 09:39 0

В Приамурье продолжают ликвидировать последствия дождя

В Приамурье продолжают ликвидировать последствия дождя

В Амурской области спасатели продолжают устранять последствия проливного дождя. В результате прошедшего циклона подтопленными оказались два города, восемь районов и 24 населенных пункта.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Амурской области, в воде оказались 11 частных домов в Белогорском, Благовещенском, Серышевском и Ромненском районах. Сильные ливни подтопили 297 приусадебных участков: в Благовещенске – 35, в Белогорском районе – 16, в Ромненском районе – 85, в Октябрьском районе – 9, в Ивановском районе – 21, в Благовещенском районе – 15, в Серышевском районе – 35, в Белогорске – 81. В областном центре подтопило шесть территорий социально-значимых объектов.

Кроме этого, пострадали и автомобильные дороги. Также частично затопило 24 участка. Транспортное сообщение на территории региона не нарушено, на всех подтопленных участках можно проехать на технике высокой проходимости.

В ликвидации последствий мощного циклона в Приамурье задействованы 218 человек и 81 единица техники.

Напомним, что сильные ливни накрыли Амурскую область в ночь на 18 августа. К утру большая часть областного центра оказалась под водой. В Благовещенске и Белогорске был объявлен режим чрезвычайной ситуации.

Просмотров всего: 137

#МЧС #погода #происшествия

распечатать


Происшествия

Благовещенец отправился в колонию за нападение на полицейского
В России и мире

Российский генерал-майор погиб при подрыве колонны в Сирии
В России и мире

Временно исполняющий обязанности главы антикоррупционного отдела УМВД Барнаула задержан за взятку
В России и мире

Число погибших в ходе митингов в Беларуси выросло до трех человек
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь