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19августа
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сегодня, 09:19 0

Всемирная организация здравоохранения призвала больше не вводить карантин

Всемирная организация здравоохранения призвала больше не вводить карантин
Фото: pixabay.com

Для защиты от вируса будет достаточно соблюдать дистанцию и носить маски. Так считает главный эпидемиолог ВОЗ Мария Ван Керкхове. По её мнению, карантин недопустим даже в случае второй волны вируса, сообщает RuNews24.

— Экономические последствия ограничений оказались слишком негативными. Причин много — начиная тем, что дети в карантин не учились и заканчивая тем, что тяжёлые больные не получали должную помощь. Также начались депрессии, социальные конфликты и безработица, — сообщила эксперт.

Однако, в начале пандемии те же специалисты советовали странам вводить жёсткий карантин. Он должен был замедлить распространение инфекции и смягчить её последствия. Теперь ВОЗ называет пандемию «поколенческой катастрофой».

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#коронавирус #здоровье

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