Всемирная организация здравоохранения призвала больше не вводить карантин

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— Экономические последствия ограничений оказались слишком негативными. Причин много — начиная тем, что дети в карантин не учились и заканчивая тем, что тяжёлые больные не получали должную помощь. Также начались депрессии, социальные конфликты и безработица, — сообщила эксперт.



Однако, в начале пандемии те же специалисты советовали странам вводить жёсткий карантин. Он должен был замедлить распространение инфекции и смягчить её последствия. Теперь ВОЗ называет пандемию «поколенческой катастрофой».