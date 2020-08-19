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19августа
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сегодня, 09:05 0

Благовещенец отправился в колонию за нападение на полицейского

Благовещенец отправился в колонию за нападение на полицейского
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Благовещенский городской суд Амурской области рассмотрел уголовное дело в отношении местного жителя. Его обвиняют в применении насилия в отношении представителя власти, в связи с исполнением последним должностных обязанностей.

В апреле этого года в Благовещенске инспектор ГИБДД задержал пьяного водителя. Во время задержания благовещенец пытался открыть дверь патрульной машины на ходу, на замечания инспектора не реагировал, ударил полицейского головой в лицо. У сотрудника полиции образовались ссадины в правой скуловой области.

На судебном заседании мужчина с обвинением согласился. Подсудимый ходатайствовал о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства. Суд смягчил наказание подсудимому в связи с полным признанием им вины, способствованием раскрытию преступления и наличием детей у виновного. Отягчающим обстоятельством суд признал состояние алкогольного опьянения.

Виновного приговорили к лишению свободы на один год с отбыванием наказания в колонии-поселении с лишением водительских прав, сообщает пресс-служба Благовещенского городского суда Амурской области.

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#криминал #происшествия

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