Учёные назвали вторую версию появления коронавируса

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Они две недели очищали шахту от фекалий летучих мышей. У заболевших были симптомы, характерные для COVID-19: пневмония, сухой кашель, боли в конечностях и высокая температура. Пациентов пришлось подключить к ИВЛ. В итоге трое из шести рабочих скончались.

Образцы анализов шахтеров направили в лабораторию в Ухане. Там установили, что рабочие заразились коронавирусом, похожим на атипичную пневмонию. Поэтому есть основание считать, что COVID-19 уже был адаптирован к человеческому организму.

Выдвигались различные версии возникновения нового коронавируса. При этом ВОЗ отмечает, что инфекция не так хорошо изучена, чтобы делать однозначные выводы. Эксперты продолжают исследования, сообщает РИА Новости.

Сейчас по всему миру почти 22 миллиона заражённых. Из них 775 тысяч пациентов скончались.