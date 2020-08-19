Российский генерал-майор погиб при подрыве колонны в Сирии

Генерал-майор скончался от полученных в результате взрыва травм. Смерть наступила в процессе эвакуации и оказания первой медицинской помощи. Также пострадали еще двое российских военнослужащих, но о их состоянии не сообщается. Кроме наших военнослужащих погибли четверо сирийских военных, а также командующий национальной обороной города Эль—Меядин. Провинция в которой произошел взрыв контролируется противодействующими армиями, где с одной стороны правительственные войска Сирии, которые поддерживает Россия, и с другой стороны Демократические силы Сирии, которые поддерживаются коалицией западных стран во главе с Соединенными штатами.



Таким образом, пока не ясно, кто именно стоит за нападением на военную колонну. Агрессия по отношению к российским войскам на территории Сирии проявляется довольно часто. Днем ранее группа неизвестных боевиков атаковала российско-турецкий патруль в Идлибе.