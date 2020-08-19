Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
19августа
Предыдущая новость
сегодня, 00:30

Выбор читателей за 18 августа

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей вторника, 18 августа.

Благовещенск затопило: в микрорайоне чуть ли не ныряют, а в центре большие пробки (фото)

Циклон пришёл, как и прогнозировали синоптики. Всю ночь дождь лил как из ведра. В Благовещенске последствия ливня осложнили транспортную ситуацию. Сегодня утром, 18 августа, отдельные части города превратились в бурлящие «реки». Очевидцы сообщают, что в микрорайоне дороги затоплены, а светофоры отключены. Редакция Амур.инфо следит за развитием событий.

Михаил Мишустин в Благовещенске: онлайн-трансляция

Корреспондент Амур.инфо участвует в работе премьер-министра России. На нашем сайте трансляция с места событий. Главное о работе Михаила Мишустина в Благовещенске.

Из-за сильного ливня в Благовещенске объявлен режим ЧС

В областном центре объявлен режим чрезвычайной ситуации. Ливень, который начался после обеда 17 августа, затопил большую часть Благовещенска. Со вчерашнего дня выпало около 81 миллиметра осадков – синоптики классифицируют это как опасное метеорологическое явление.

Во дворах частного сектора Благовещенска воды по пояс

С утра в редакцию Амур.инфо обращаются жители частных домов Благовещенска. Звонят из разных районов, но проблема одна и та же — либо вода затопила двор и огород, либо затоплен ещё и дом. Например, Виктор Вивдич живёт в районе Пушкина — Свободной. Он показал, что в его доме вода поднялась почти на 60 сантиметров.

Просмотров всего: 7

#Обзор #интернет #СМИ

распечатать


В России и мире

К концу этого года в продажу выйдет российский электромобиль «Zetta»
В России и мире

В Курске пациентку после операции отправили в морг. Там она ожила
Общество

Выбор читателей за 17 августа
В России и мире

Сбербанк отменил бесплатную услугу по СМС一уведомлениям о переводах
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь