Выбор читателей за 18 августа

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей вторника, 18 августа.

Циклон пришёл, как и прогнозировали синоптики. Всю ночь дождь лил как из ведра. В Благовещенске последствия ливня осложнили транспортную ситуацию. Сегодня утром, 18 августа, отдельные части города превратились в бурлящие «реки». Очевидцы сообщают, что в микрорайоне дороги затоплены, а светофоры отключены. Редакция Амур.инфо следит за развитием событий.

Корреспондент Амур.инфо участвует в работе премьер-министра России. На нашем сайте трансляция с места событий. Главное о работе Михаила Мишустина в Благовещенске.

В областном центре объявлен режим чрезвычайной ситуации. Ливень, который начался после обеда 17 августа, затопил большую часть Благовещенска. Со вчерашнего дня выпало около 81 миллиметра осадков – синоптики классифицируют это как опасное метеорологическое явление.

С утра в редакцию Амур.инфо обращаются жители частных домов Благовещенска. Звонят из разных районов, но проблема одна и та же — либо вода затопила двор и огород, либо затоплен ещё и дом. Например, Виктор Вивдич живёт в районе Пушкина — Свободной. Он показал, что в его доме вода поднялась почти на 60 сантиметров.