Киану Ривз рассказал о том, кок проходят съемки новой части «Матрицы»

Знаменитый актер рассказал, что находится в данный момент на съемках в Берлине. Он сообщил, что съемочной команде и всем участникам фильма приходится проявлять незаурядную изобретательность, ведь они дорабатывают детали сюжета прямо по ходу съемок. Кроме того, Киану сообщил о новых мерах безопасности, которые были внедрены на съемочную площадку. Какие именно протоколы безопасности были внесены, актер не уточнил. Возможно, это связано с распространением коронавирусной инфекции, а возможно — с чрезмерным вниманием поклонников. Актер подчеркнул, что возвращение во франшизу стало для Ривза по—настоящему значимым и радостным событием. В фильме также снимаются коллеги Киану по трилогии: Джада Пинкетт—Смит и Кэрри—Энн Мосс. Режиссером боевика выступает Лана Вачовски. Выход четвертой части фильма запланирован на 1 апреля 2022 года.