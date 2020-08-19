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19августа
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сегодня, 06:20 0

Киану Ривз рассказал о том, кок проходят съемки новой части «Матрицы»

Киану Ривз рассказал о том, кок проходят съемки новой части «Матрицы»
Фото: kinofilmpro.ru

В конце июня актеры предстоящего фильма вернулись на съемочную площадку в Берлине для продолжения работы. По прошествию двух месяцев съемок Киану Ривз поделился впечатлениями и информацией о предстоящем фильме. Об этом сообщает «Киноафиша».

Знаменитый актер рассказал, что находится в данный момент на съемках в Берлине. Он сообщил, что съемочной команде и всем участникам фильма приходится проявлять незаурядную изобретательность, ведь они дорабатывают детали сюжета прямо по ходу съемок. Кроме того, Киану сообщил о новых мерах безопасности, которые были внедрены на съемочную площадку. Какие именно протоколы безопасности были внесены, актер не уточнил. Возможно, это связано с распространением коронавирусной инфекции, а возможно — с чрезмерным вниманием поклонников. Актер подчеркнул, что возвращение во франшизу стало для Ривза по—настоящему значимым и радостным событием. В фильме также снимаются коллеги Киану по трилогии: Джада Пинкетт—Смит и Кэрри—Энн Мосс. Режиссером боевика выступает Лана Вачовски. Выход четвертой части фильма запланирован на 1 апреля 2022 года.

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#коронавирус #кино #культура

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