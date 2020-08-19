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19августа
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Временно исполняющий обязанности главы антикоррупционного отдела УМВД Барнаула задержан за взятку

Временно исполняющий обязанности главы антикоррупционного отдела УМВД Барнаула задержан за взятку
Фото: livekuban.ru

Следователи в Алтайском крае арестовали временно исполняющего обязанности начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции. Соответствующее заявление было размещено на сайте Следственного управления. Об этом сообщают «Известия».

В отношении Врио возбуждено уголовное дело по подозрению в получении должностной взятки в крупном размере. Исполняющий обязанности начальника ОЭБ и ПК УМВД России через третье лицо получил взятку общей суммой 250 тысяч рублей. Деньги были переданы от местного бизнесмена. Взятка была передана для незаконной отмены привлечения бизнесмена к уголовной ответственности. Кроме того, полицейский должен был организовать возврат конфискованного у предпринимателя имущества.

Нарушение было выявлено сотрудниками ОРЧ СБ ГУ МВД России по Алтайскому краю. В скором времени следствием будет составлено ходатайство об аресте нарушителя. Подобный случай не является редкостью, и суммы взяток чаще всего превышают шестизначные цифры. Данный случай примечателен тем, что полицейский являлся Врио коррупционного отдела, и должен был бороться с подобным беззаконием.

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#криминал #происшествия #СМИ

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