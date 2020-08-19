Временно исполняющий обязанности главы антикоррупционного отдела УМВД Барнаула задержан за взятку

В отношении Врио возбуждено уголовное дело по подозрению в получении должностной взятки в крупном размере. Исполняющий обязанности начальника ОЭБ и ПК УМВД России через третье лицо получил взятку общей суммой 250 тысяч рублей. Деньги были переданы от местного бизнесмена. Взятка была передана для незаконной отмены привлечения бизнесмена к уголовной ответственности. Кроме того, полицейский должен был организовать возврат конфискованного у предпринимателя имущества.



Нарушение было выявлено сотрудниками ОРЧ СБ ГУ МВД России по Алтайскому краю. В скором времени следствием будет составлено ходатайство об аресте нарушителя. Подобный случай не является редкостью, и суммы взяток чаще всего превышают шестизначные цифры. Данный случай примечателен тем, что полицейский являлся Врио коррупционного отдела, и должен был бороться с подобным беззаконием.