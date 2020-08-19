Число погибших в ходе митингов в Беларуси выросло до трех человек
На третьего погибшего был совершен наезд. На партизанском проспекте Минска, водитель «Рено» сбил одного из митингующих насмерть. Об этом сообщают «Известия».
По информации Министерства внутренних дел Республики Беларусь, погибший являлся участником массовых мероприятий, которые проходят в Минске уже более недели. По словам очевидцев, погибший находился на проезжей части в момент наезда, а слова других участников движения, просящих покинуть проезжую часть, просто игнорировал. Полученные им ранения оказались несовместимы с жизнью.
Напомним, что массовые акции протеста проходят по всей территории Белоруссии с 9 августа. Прошедшие выборы президента вызвали резонанс огромного количества граждан, которые потребовали от избранного президента Александра Лукашенко сложить свои полномочия. В ходе митингов бойцы ОМОНа нередко применяют насильственные действия в адрес протестующих, пуская в ход светошумовые гранаты и резиновые пули. На фоне беспорядков, вызванных действиями властей, большинство соседних стран поддерживают оппозиционеров.
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