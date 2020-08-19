Число погибших в ходе митингов в Беларуси выросло до трех человек

По информации Министерства внутренних дел Республики Беларусь, погибший являлся участником массовых мероприятий, которые проходят в Минске уже более недели. По словам очевидцев, погибший находился на проезжей части в момент наезда, а слова других участников движения, просящих покинуть проезжую часть, просто игнорировал. Полученные им ранения оказались несовместимы с жизнью.



Напомним, что массовые акции протеста проходят по всей территории Белоруссии с 9 августа. Прошедшие выборы президента вызвали резонанс огромного количества граждан, которые потребовали от избранного президента Александра Лукашенко сложить свои полномочия. В ходе митингов бойцы ОМОНа нередко применяют насильственные действия в адрес протестующих, пуская в ход светошумовые гранаты и резиновые пули. На фоне беспорядков, вызванных действиями властей, большинство соседних стран поддерживают оппозиционеров.