К концу этого года в продажу выйдет российский электромобиль «Zetta»
Испанская газета назвала российский электромобиль «самым дешевым электрокаром в мире». На то вполне есть законные основания, ведь «Zetta» выйдет на русский рынок со стартовой ценой в 550 тысяч рублей. Автомобиль назван городским из-за небольшого расстояния, которое можно будет проехать на одном заряде — 180 километров. Об этом сообщают «Автоновости дня».
В данный момент производится опытно-промышленная сборка. Промышленное производство начнется до конца года при условии, что фонд развития промышленности одобрит проект. В разработку и производство электрокара вложено около 570 миллионов рублей, и потребуются дополнительные средства от фонда развития промышленности. Главным преимуществом «Zetta» становится отсутствие соперников в сегменте. Ближайшие аналоги китайских производителей показывают меньший запас хода, но большую цену.
Зарядка автомобиля будет производиться от розетки или зарядных станций, которые появятся сначала в Самарской области, а затем и по всей России. Сколько времени займет размещение зарядных станций по стране пока неизвестно.
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