Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
19августа
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 00:02 0

К концу этого года в продажу выйдет российский электромобиль «Zetta»

К концу этого года в продажу выйдет российский электромобиль «Zetta»
Фото: apex-gifts.ru

Испанская газета назвала российский электромобиль «самым дешевым электрокаром в мире». На то вполне есть законные основания, ведь «Zetta» выйдет на русский рынок со стартовой ценой в 550 тысяч рублей. Автомобиль назван городским из-за небольшого расстояния, которое можно будет проехать на одном заряде — 180 километров. Об этом сообщают «Автоновости дня».

В данный момент производится опытно-промышленная сборка. Промышленное производство начнется до конца года при условии, что фонд развития промышленности одобрит проект. В разработку и производство электрокара вложено около 570 миллионов рублей, и потребуются дополнительные средства от фонда развития промышленности. Главным преимуществом «Zetta» становится отсутствие соперников в сегменте. Ближайшие аналоги китайских производителей показывают меньший запас хода, но большую цену.

Зарядка автомобиля будет производиться от розетки или зарядных станций, которые появятся сначала в Самарской области, а затем и по всей России. Сколько времени займет размещение зарядных станций по стране пока неизвестно.

Просмотров всего: 6

#интернет #производство #технологии

распечатать


В России и мире

На Huawei и Honor перестанут работать приложения банков
Общество

Выбор читателей за 17 августа
В России и мире

Служба беспилотного роботизированного такси запущена в Шанхае
В России и мире

Сбербанк отменил бесплатную услугу по СМС一уведомлениям о переводах
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь