К концу этого года в продажу выйдет российский электромобиль «Zetta»

В данный момент производится опытно-промышленная сборка. Промышленное производство начнется до конца года при условии, что фонд развития промышленности одобрит проект. В разработку и производство электрокара вложено около 570 миллионов рублей, и потребуются дополнительные средства от фонда развития промышленности. Главным преимуществом «Zetta» становится отсутствие соперников в сегменте. Ближайшие аналоги китайских производителей показывают меньший запас хода, но большую цену.

Зарядка автомобиля будет производиться от розетки или зарядных станций, которые появятся сначала в Самарской области, а затем и по всей России. Сколько времени займет размещение зарядных станций по стране пока неизвестно.