Гороскоп на 19 августа: Ракам не стоит влезать в споры, а у Скорпионов возможна покупка дорогостоящей вещи

Восход Солнца: 05:25

Заход Солнца: 19:41

Солнце во Льве.

Овен. Этот день символизирует начало нового периода в жизни Овнов. Благоприятно начинать обучение, осваивать новую профессию. Гармоничное сочетание планет благоприятно для любовных и дружеских отношений. Конструктивно пройдёт беседа с начальниками, родителями и любыми вышестоящими людьми или организациями.

Телец. Опасный день, чреватый трудностями в семейных и профессиональных отношениях. Не исключено необъективное отношение к вам коллег или начальства. Проявите терпимость и выдержку. Вероятно возникновение проблем в личной жизни или общение с нежелательными людьми. Возможны осложнения со здоровьем. День побуждает Тельцов к обновлению, смене курса. Прогресс может быть принудительным. Возможно, вам поставят ультиматум друзья, близкие, начальство или бросят вызов конкуренты.

Близнецы. Близнецы превзойдут себя и станут настоящими дипломатами в общении с коллегами. Приятно, ведь с вас начнут брать пример. Негодование по какому-то личному вопросу может вырасти до размеров земного шара. День удачен для приобретений и начатые ранее хлопоты с недвижимостью завершатся удачно. Возможно, вас ждут большие и приятные перемены, которыми будет ознаменована следующая неделя, а может, и месяц, — они связаны с детьми, творчеством, личным успехом.

Рак. Не влезайте в споры, которые для вас ничего не значат, время следует распределять рационально. День связан с изменениями в личной жизни — непрочные связи разорвутся. Многие будут ощущать неудовлетворённость своими партнёрами, особенно, если те не отвечают вашим повышенным требованиям. Возможно, что некоторые встретят свою судьбу.

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Лев. День символизирует прибыль, доходы. Для вас наступило время смелых и решительных действий. Опасный для здоровья день. Жизненный потенциал по-прежнему находится на низком уровне. Вероятны головные боли, ухудшение самочувствия. В сфере профессиональной деятельности не исключены крупные финансовые потери. Осмотрительно относитесь к любым совместным мероприятиям. Не полагайтесь на чужое мнение — оно ошибочно или умышленно ложно.

Дева. Благоприятный день. Проходит под знаком получения космической энергии. Вероятно, что сегодня вы добьётесь успеха в финансовой сфере, если только иллюзорные представления не заслонят реальное положение дел. Может быть, вы слишком оптимистично оцениваете ситуацию. На самом деле от вас требуется осторожность и взвешенность. Благоприятный день для воплощения своих замыслов в жизнь. Вероятность того, что вам удастся улучшить своё финансовое положение, сегодня велика, однако предстоящие расходы поглотят всю прибыль. В профессиональной сфере деятельности возможны осложнения, возникшие из-за опрометчивых обещаний.

Весы. Избавиться от плохого настроения вам поможет разговор с близкими, которые находятся далеко от дома. Вы будете чувствовать себя свободной личностью. Это может не понравиться супругу, в начале третьей декады найдётся повод для конфликта.

Скорпион. Активный, творческий день. Сегодня ваша деловая активность принесет долгожданные результаты. Возможна покупка дорогостоящей вещи, которую вы давно хотели приобрести. Некоторую эмоциональную неустойчивость вы сможете преодолеть способностью целиком погружаться в работу. Решение многих текущих проблем принесет вам удовлетворение и даст возможность спокойно вздохнуть. Ваше обаяние усилится, что благоприятно скажется на отношениях с окружающими людьми. Побалуйте себя походом в кафе, вам это пойдет на пользу. День, наполненный мечтаниями и полетами в облаках.

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Стрелец. Можно активно заниматься финансовыми делами, подписанные сделки окажутся удачными и принесут прибыль. День несёт неожиданные перемены. Вероятны изменения в финансовом положении. Сегодня вы сможете стать хозяином положения или, наоборот, будете зависеть от своих партнеров. Поэтому, претворяя свои планы в жизнь, не забывайте о тех, кто помогал вам. Прислушивайтесь к советам друзей. Если есть желание, проведите вечер где-нибудь вне дома, скажем, у друзей, которые в последнее время настойчиво приглашали вас к себе.

Козерог. Для Козерогов это насыщенный день. С самого утра появится свежая информация, определится фокус интересов и круг общения, появится возможность действовать. Ваш нестандартный взгляд на вещи, некоторая эксцентричность и острота суждений могут удивить людей, даже хорошо знающих вас. Постарайтесь проявить больше выдержки и самообладания, иначе недисциплинированность и излишняя самоуверенность заведут вас в тупик.

Водолей. Не бойтесь делиться своими планами с близкими людьми, они могут подсказать дельный совет. День символизирует возрастание жизненных сил, деловой и творческой активности. Он пройдёт под знаком духовного преображения, преодоления сомнений. Вероятен мир в семье, согласие с партнёром, восстановление прерванных дружеских отношений. Прислушайтесь к внутреннему голосу. Не исключено, что ваши предчувствия сбудутся в скором времени.

Рыбы. День связан с неожиданными поворотами в судьбе, получением информации, очищением огнём. Не исключено, что встреча с чиновниками или обращение в государственные учреждения приведет к нервному стрессу. Не корите себя за уже совершённые ошибки, кто не ошибается?

Астролог: Вальдемар Небоходцев