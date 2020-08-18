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18августа
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сегодня, 22:16 0

Ученые сообщили, что частицы пластика способны накапливаться в организме человека

Ученые сообщили, что частицы пластика способны накапливаться в организме человека
Фото: evo-rus.com

В ходе изучения стало ясно, что частички микропластика накапливаются в органах человека, нанося ущерб здоровью. Об этом сообщает «Evo-rus.com».

Крошечные частички пластика и прочих нефтепродуктов проникают в ткани организма, накапливаясь в почках, печени, легких. Пока точная степень наносимого пластиком вреда не определена, но его разрушительные свойства неоспоримы. Исследования животных уже показали, что загрязнения природы пластиковыми отходами уже негативно сказалось на здоровье братьев меньших. Отрицать негативное влияние на человеческий организм просто бессмысленно.

Не исключено, что воспаления, бесплодие и онкологические заболевания нередко бывают вызваны пагубным влиянием пластиковых микрочастиц. Исследователи университета Аризоны занялись изучением частиц пластика именно из-за угрозы загрязнения земли. По словам авторов научной работы, они давно уже перестали думать о пластике как о благе, и давно воспринимают его как врага номер один.

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#здоровье #наука #США

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