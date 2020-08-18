В Курске пациентку после операции отправили в морг. Там она ожила

Утром за телом женщины приехали родственники, когда врачи обнаружили, что их пациентка жива. Её немедленно отправили в областной центр. В данный момент проводится служебная проверка по фактам, изложенным в средствах массовой информации. Главный врач Курской ОКБ также сообщил, что пациентка находится под круглосуточным наблюдением врачей, и в данный момент ее состояние оценивается как стабильно тяжелое.



Именно из СМИ стало известно об ожившей в морге пациентке. Заместитель председателя комитета здравоохранения Курской области уже прокомментировала сложившуюся ситуацию, и сообщила, что по результатам проверки будут приняты решения об административном наказании.



Конечно, врачебная ошибка не является редкостью в современном здравоохранении. Нередко врачам приходится в судебном порядке доказывать свою правоту или невиновность.