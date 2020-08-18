Совет Федераций рассказал о новых выплатах на детей до 16 лет

Семьи с детьми до 16 лет должны получить 10 тысяч рублей в течение августа. Пока у Совфеда нет точной информации, будет ли реализовано данное пособие. Решение осложнено тем, что выплаты требуют многомиллиардных затрат. В бюджете страны столько ресурсов на текущий год заложено не было, а оперативные поправки, которые были внесены в период карантина и летних каникул, уже израсходовали себя и не предусматривали третью выплату изначально. Владимир Путин анонсировал дополнительную выплату российским семьям с детьми еще 23 июня. Сумма выплат была обозначена сразу, а вот сроки реализации заставляют ждать. Ранее россияне уже получали выплаты на несовершеннолетних детей в течение трех месяцев на общую сумму в 15.000р. Анализ факторов и деталей реализации дополнительных выплат в конечном итоге даст ответ на ожидания россиян.