В Свободненском районе полицейские изъяли почти три килограмма марихуаны
В Приамурье рядом с посёлком Курган Свободненского района инспекторы ДПС остановили автомобиль Toyota Vista. В багажнике автомобиля обнаружили пять полиэтиленовых пакетов с растительным содержимым.
Изъятое вещество со специфическим запахом оказалось марихуаной. Житель Тынды 1982 года рождения собрал более 2,6 килограмма дикорастущей конопли в Серышевском районе.
Возбуждено уголовное дело, сообщает УМВД России по Амурской области.
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