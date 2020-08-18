В Свободненском районе полицейские изъяли почти три килограмма марихуаны

Фото: 28.мвд.рф

В Приамурье рядом с посёлком Курган Свободненского района инспекторы ДПС остановили автомобиль Toyota Vista. В багажнике автомобиля обнаружили пять полиэтиленовых пакетов с растительным содержимым.

Изъятое вещество со специфическим запахом оказалось марихуаной. Житель Тынды 1982 года рождения собрал более 2,6 килограмма дикорастущей конопли в Серышевском районе. Возбуждено уголовное дело, сообщает УМВД России по Амурской области.

Просмотров всего: 20

#криминал #происшествия

распечатать

Фотогалерея

Mr. Mustard