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18августа
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сегодня, 19:24 0

Участок улицы Островского в Благовещенске перекроют с 20 августа

Участок улицы Островского в Благовещенске перекроют с 20 августа

С 20 августа в Благовещенске перекроют участок улицы Островского между домами № 105 и 109. До 27 августа в этом месте будут ремонтировать теплоснабжение, сообщает пресс-служба администрации Благовещенска.

С 6 по 30 сентября в этом же районе перекроют участок улицы Островского между домами № 132 и 146.

Администрация Благовещенска просит водителей автомобилей предусмотреть альтернативные маршруты для движения

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#дороги #строительство #транспорт

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