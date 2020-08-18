Участок улицы Островского в Благовещенске перекроют с 20 августа
С 20 августа в Благовещенске перекроют участок улицы Островского между домами № 105 и 109. До 27 августа в этом месте будут ремонтировать теплоснабжение, сообщает пресс-служба администрации Благовещенска.
С 6 по 30 сентября в этом же районе перекроют участок улицы Островского между домами № 132 и 146.
Администрация Благовещенска просит водителей автомобилей предусмотреть альтернативные маршруты для движения
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