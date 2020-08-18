В Райчихинске продолжают благоустраивать улицы

К началу ноября в Райчихинске появится больше двухсот метров тротуара. Ещё в городе установят новый светофор. А также смонтируют более двух километров уличного освещения.

В городе появится новый тротуар от улицы Гагарина до Комсомольской. Пешеходную зону длиной 216 метров проложат работники ООО «СМУ» до ноября 2020 года. Также на Комсомольской на пешеходном переходе в районе катка появится светофор.

На улицах Первомайская, Садовая, Школьная, Ключевая и возле автовокзала продолжается установка уличного освещения.

Уже уложили триста метров тротуара от улиц Центральной до улицы Победы 68, сообщает администрация города Райчихинска.

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