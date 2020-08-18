Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
18августа
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 18:54 0

«Ночь кино» пройдет в Благовещенске с соблюдением социальной дистанции

«Ночь кино» пройдет в Благовещенске с соблюдением социальной дистанции
Фото: unsplash.com

29 августа в 20:00 по всей России пройдёт акция «Ночь кино». Список фильмов един во всех городах – это мультфильм «Иван Царевич и Серый волк-4» Дарины Шмидт (6+), один из самых успешных отечественных сиквелов «Лёд-2» Жоры Крыжовникова (6+) и самый кассовый российский фильм «Холоп» Клима Шипенко (12+).

Благовещенцев приглашают присоединиться к акции и посмотреть все эти картины в сквере Амурского областного Дома народного творчества.

На сайте АОДНТ указано, что во время акции будет соблюдены все требования Роспотребнадзора – сквер обработают, на асфальте нанесут разметку для соблюдения социальной дистанции. Если подведёт погода, просмотр кино пройдет в здании АОДНТ.

Вход на мероприятие свободный.

Просмотров всего: 71

#кино #культура #отдых

распечатать


Культура

Фасад библиотеки искусств в Благовещенске подсветили
Культура 2

В Благовещенске капитально отремонтируют Дом Саяпина
В России и мире

В результате поножовщины на пляже пострадали трое человек
Культура 12

Благовещенские краеведы предложили дать имена мостам на Бурхановке
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь