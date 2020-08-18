«Ночь кино» пройдет в Благовещенске с соблюдением социальной дистанции

Фото: unsplash.com

29 августа в 20:00 по всей России пройдёт акция «Ночь кино». Список фильмов един во всех городах – это мультфильм «Иван Царевич и Серый волк-4» Дарины Шмидт (6+), один из самых успешных отечественных сиквелов «Лёд-2» Жоры Крыжовникова (6+) и самый кассовый российский фильм «Холоп» Клима Шипенко (12+).

Благовещенцев приглашают присоединиться к акции и посмотреть все эти картины в сквере Амурского областного Дома народного творчества. На сайте АОДНТ указано, что во время акции будет соблюдены все требования Роспотребнадзора – сквер обработают, на асфальте нанесут разметку для соблюдения социальной дистанции. Если подведёт погода, просмотр кино пройдет в здании АОДНТ. Вход на мероприятие свободный.

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#кино #культура #отдых

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Mr. Mustard