Ночные температуры на севере области приблизятся к нулю

Фото: unsplash.com

Температура ночью по северу +5°С…+10°С, местами около 0°С. В южных районах температура воздуха будет в пределах +7°С…+12°С. Днём по области +18°С…+23°С, по северу в отдельных районах +10°С…+15°С.

В Белогорске, Свободном, Завитинске, Райчихинске, Зее и Архаре завтра малооблачно, без осадков. Температура днем +13°С…+19°С. Северо-западный ветер разгонится до 13 метров в секунду. В Сковородине ясно. Днем воздух прогреется до +10°С…+17°С. Подует северо-западный ветер со скоростью от 3 до 10 метров в секунду.



В Тынде небольшая облачность. Температура днем +9°С…+19°С. Северо-западный ветер разовьет силу от 5 до 11 метров в секунду. В Шимановске малооблачно. Днем +12°С…+17°С. Ветер северо-западный, с порывами до 13 метров в секунду, сообщает rp5.ru

В Благовещенске завтра без осадков. Ветер северный, северо-западный, с порывами до 14 метров в секунду. Ночью столбик термометра покажет около +10°С, днём потеплеет до +20°С…+22°С.