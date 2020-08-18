Фасад библиотеки искусств в Благовещенске подсветили

Совсем скоро библиотека искусств Благовещенска распахнёт двери для всех желающих. Фасад учреждения украсили новой подсветкой и приготовили кое-что ещё, написано в соцсетях городского управления культуры.

Там организуют увлекательные чтения, интересные мероприятия и творческие вечера. Управление приготовило много сюрпризов для посетителей. А пока горожанам предлагают посетить Литературный сквер. В буккроссинге можно найти любую книгу по настроению. Организаторы уверяют, что шкаф таит настоящие сокровища.

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Sirotov