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18августа
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сегодня, 17:26 2

В Амурской области выявили 17 новых заражений коронавирусом

В Амурской области выявили 17 новых заражений коронавирусом
Фото: pixabay.com

В Амурской области лабораторно подтверждено 17 новых случаев коронавирусной инфекции. С нарастающим итогом в Амурской области выявлено 3 098 случаев COVID-19, сообщает пресс-служба правительства области.

Темп прироста за последние сутки уменьшился до 0,6 %.

В Благовещенске зарегистрировано 14 новых случаев, в Свободном, Тынде и Зее — по одному.

2 096 человек выписались из стационаров с выздоровлением. Количество летальных случаев составляет 48 человек.

567 человек контактировали с заболевшими.

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#коронавирус #здоровье #медицина

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Комментарии
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  • Кузьмич93

    Кузьмич93
    1 час назад

    Команда,-которая посетила город 17, 18 августа наверняка завезла коронавирус, посмотрим статистику через 2 недели...

  • amur_mur_mur

    amur_mur_mur
    12 минут назад

    Дык всё летят и летят из хабары роскосмос бизнес аэро...

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