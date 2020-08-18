В Амурской области выявили 17 новых заражений коронавирусом

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В Амурской области лабораторно подтверждено 17 новых случаев коронавирусной инфекции. С нарастающим итогом в Амурской области выявлено 3 098 случаев COVID-19, сообщает пресс-служба правительства области.

Темп прироста за последние сутки уменьшился до 0,6 %.

В Благовещенске зарегистрировано 14 новых случаев, в Свободном, Тынде и Зее — по одному.

2 096 человек выписались из стационаров с выздоровлением. Количество летальных случаев составляет 48 человек.

567 человек контактировали с заболевшими.