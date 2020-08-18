Приамурье поддержат в строительстве онкологического диспансера
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время визита в Приамурье провел встречу с губернатором области Василием Орловым. Он отметил, что Приамурье поддержат с постройкой онкологического диспансера, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.
Смертность от злокачественных новообразований занимает второе место в общей смертности Амурской области. Действующее здание онкологии построено в 1971 году. Требуется строительство нового здания Амурского областного центра онкологии, включающего в себя стационар на 200 коек и поликлинику.
Губернатор поблагодарил премьер-министра за решение об оказании поддержки.
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