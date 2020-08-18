Приамурье поддержат в строительстве онкологического диспансера

Фото: пресс-служба правительства Амурской области

Смертность от злокачественных новообразований занимает второе место в общей смертности Амурской области. Действующее здание онкологии построено в 1971 году. Требуется строительство нового здания Амурского областного центра онкологии, включающего в себя стационар на 200 коек и поликлинику.

Губернатор поблагодарил премьер-министра за решение об оказании поддержки.

