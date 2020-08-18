Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
18августа
Предыдущая новость
сегодня, 17:03 0

Приамурье поддержат в строительстве онкологического диспансера

Приамурье поддержат в строительстве онкологического диспансера
Фото: пресс-служба правительства Амурской области

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время визита в Приамурье провел встречу с губернатором области Василием Орловым. Он отметил, что Приамурье поддержат с постройкой онкологического диспансера, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

Смертность от злокачественных новообразований занимает второе место в общей смертности Амурской области. Действующее здание онкологии построено в 1971 году. Требуется строительство нового здания Амурского областного центра онкологии, включающего в себя стационар на 200 коек и поликлинику.

Губернатор поблагодарил премьер-министра за решение об оказании поддержки.

Просмотров всего: 70

#визит Мишустина на ДВ #губернатор #здоровье #медицина #российская власть #строительство

распечатать


Общество 1

В ночь с четверга на пятницу перекроют мост через Зею
Общество 8

В Приамурье началось строительство газохимического комплекса
Власть 15

Губернатор Амурской области рассказал Мишустину о динамичном развитии региона
Культура 1

В Благовещенске капитально отремонтируют Дом Саяпина
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь