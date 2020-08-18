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18августа
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сегодня, 16:46 2

Благовещенские таксисты не хотят ехать в микрорайон

Благовещенские таксисты не хотят ехать в микрорайон

Жители города жалуются на повышение цен на такси. Особенно «золотыми» стали поездки по микрорайону.

– В микрорайоне от одного квартала до другого дойти было нереально из-за воды, пришлось вызывать «Яндекс.Такси». Много водителей отказалось в принципе, такси вызывала 23 минуты. Пришлось поднять цену поездки до 260 рублей и водитель нашелся. Вот так один квартал я проехала за 260 рублей, — рассказывает сотрудница Амур.Инфо Анастасия.

Выехать из микрорайона огромная проблема, что на своей машине, что на такси. Службы заказа ставят цену 500 рублей, но не могут сказать точное время ожидания.

– У нас цены не повысились, работаем по старым тарифам. А вот время ожидания — да, увеличилось значительно, – рассказали нам в такси «Премьер».

В такси «Копеечка» ситуацию прокомментировать отказались.

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#транспорт

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Комментарии
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    11 минут назад

    Да уже почти полтора месяца такси с микрахой не дружат. Как только стали регулярными пробки на Мухина, так время ожидания увеличилось почти до получаса в среднем. В принципе, на рейсовом автобусе получается даже быстрее.

  • google_Ivan Nikitin

    google_Ivan Nikitin
    7 минут назад

    В микраху и в обычное время водителю ездить невыгодно, а сейчас тем более, никто за бесплатно работать не хочет.

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