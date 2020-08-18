Благовещенские таксисты не хотят ехать в микрорайон

Жители города жалуются на повышение цен на такси. Особенно «золотыми» стали поездки по микрорайону.

– В микрорайоне от одного квартала до другого дойти было нереально из-за воды, пришлось вызывать «Яндекс.Такси». Много водителей отказалось в принципе, такси вызывала 23 минуты. Пришлось поднять цену поездки до 260 рублей и водитель нашелся. Вот так один квартал я проехала за 260 рублей, — рассказывает сотрудница Амур.Инфо Анастасия.

Выехать из микрорайона огромная проблема, что на своей машине, что на такси. Службы заказа ставят цену 500 рублей, но не могут сказать точное время ожидания.

– У нас цены не повысились, работаем по старым тарифам. А вот время ожидания — да, увеличилось значительно, – рассказали нам в такси «Премьер».

В такси «Копеечка» ситуацию прокомментировать отказались.