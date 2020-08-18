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сегодня, 16:39 0

Амурские спасатели помогают ликвидировать последствия сильного ливня

Амурские спасатели помогают ликвидировать последствия сильного ливня
Фото: www.instagram.com/amurskiespasateli

В ночь с 17 на 18 августа в Приамурье выпало от 40 до 80 миллиметров осадков за 12 часов. Дождь различной интенсивности прошёл в 19 муниципальных образованиях. Сильнее всего стихия разгулялась в областном центре.

Спасатели областного поисково-спасательного отряда с пяти утра откачивают воду в подвальных помещениях Амурской областной клинической больницы. Дежурная смена отряда проводит откачку воды с помощью мотопомпы на территории Амурской областной инфекционной больницы.

В селе Константиноградовка Ивановского района подтопило пять приусадебных участков. На месте работают экскаваторы и самосвалы.

В Ивановке на перекрёстке улиц Новая — Партизанская засорилась бетонная труба под дорогой. Спасателям удалось прочистить её с помощью рукава.

В Тамбовке пожарные помогают откачивать воду с подтопленных территорий отделения банка и отдела социальной защиты, сообщает Амурский центр гражданской защиты и пожарной безопасности.

Благовещенск сильно затопило после дождя, в городе объявили режим ЧС. Дворы частного сектора областного центра затопило по пояс. Свет в дома благовещенцев пообещали вернуть сегодня вечером — 55 многоквартирных домов после ливня остались без электричества.

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