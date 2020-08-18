Ребята из детских домов и многодетных семей Приамурья бесплатно займутся футболом

Бесплатные тренировки проведёт футбольная школа «Спартак Юниор». Это франшиза московского «Спартака». Её отделения есть более в чем 100 городах страны. Теперь такое отделение появится и в Благовещенске. Набирают туда детей от шести до четырнадцати лет.

— Мы сейчас планируем собрать группу детей из детского дома. Также в планах набрать ребят из многодетных семей. Там, где больше трёх детей в семье, бывает сложно собрать их к 1 сентября – какие уж там тренировки. Этих ребят мы собираемся тренировать бесплатно, — поделился руководитель футбольной школы «Спартак Юниор» Сергей Зубов.

Возможно, в будущем записать ребенка на такие занятия смогут мамы, которые в одиночку воспитывают нескольких детей. Детская футбольная лига «Амурец» частично окажет помощь в аренде спортивных залов, закупке экипировки и мячей, сообщает минспорта Амурской области.