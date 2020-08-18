Станислав Мелюков: «Помогать будем тем, у кого погиб урожай от того, что в огород вошла и стояла вода»

Обследование домов и подворий частного сектора началось в Белогорске. По решению главы города Станислава Мелюкова, семь групп по два человека в составе специалистов администрации города, управления по делам ГО и ЧС, спасателей отрабатывают обращения о затоплении частных территорий в результате обильных осадков. В настоящее время поступило около 30 заявок из разных районов города.



В целях систематизации информации о затопляемых частных подворьях, в администрации создан единый телефон горячей линии 2-00-41, куда жители частного сектора могут обратиться с 8 до 17:00 для комиссионного обследования своего участка.

При подтверждении затопления огородов составляется акт и осуществляется фотовидеофиксация частной территории. По решению главы города пострадавшим жителям частного сектора в случае гибели урожая из городского бюджета будет оказана единовременная помощь. Её размер и форма оказания в настоящее время находятся на стадии решения.