В Белогорске из-за прошедших ливней ввели режим ЧС

Как доложил начальник управления по делам ГО и ЧС Иван Пивкин, с начала августа осадки в два раза превысили месячную норму и составили 250 миллиметров. В августе 2013 года, когда город затопило дождями, выпало 360 миллиметров, что в три раза больше месячной нормы.

— Только за последние 12 часов выпал 71 миллиметр осадков, что превысило уровень «опасного явления», ― констатировал он. ― Воды на территории города скопилось очень много. Почва переувлажнена, воду уже не принимает. Началось подтопление подвальных помещений. На телефоны экстренных служб поступают обращения из частного сектора о том, что в дома начала заходить дождевая вода. Сложная ситуация на переулке Зоологический.

В связи с тем, что воды скопилось много, в городе началось подтопление подвальных помещений и частных домов.

– В целом город, коммунальная инфраструктура справились со стихией. Ливнёвки сработали, где-то быстро, где-то чуть медленнее, но к началу рабочего дня улицы были практически сухие, в отличие от других городов области, – доложил о ситуации в своем инстаграм-аккаунте Станислав Мелюков.

По сообщению руководителя Водоканала Белогорска Вячеслава Остапенко, водозабор работает в штатном режиме, канализационная насосная станция с ситуацией пока справляется. При этом весь имеющийся автотранспорт направлен на бесплатную откачку воды по заявкам. По решению главы Белогорска Станислава Мелюкова в ликвидацию последствий дождей вовлечены все городские службы ЖКХ. Откачка воды из подвалов МКД — зона ответственности управляющих компаний. В настоящее время основной упор делается на частный сектор.

— С учетом того, что вода, которая зашла в огороды частного сектора, может уничтожить урожай, считаю, что будет правильно оказать в этом случае материальную или натуральную поддержку пострадавшим, — отметил глава Белогорска Станислав Мелюков. — Объём помощи в рублях или килограммах определим позже, когда станет понятным масштаб затопления. Но, повторюсь, помогать будем тем, у кого погиб урожай от того, что в огород вошла и стояла вода.