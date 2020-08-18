В новом учебном году учителям придется носить маски
В российских школах в новом учебном году учителей обяжут надевать на уроках маски. Как сообщает ТАСС, такая мера принята в целях профилактики коронавируса.
На горячей линии Минпросвещения России уточнили, что детей не будут заставлять надевать маски, но они могут их носить, если настаивают родители. Учителя должны будут надевать защитные средства в обязательном порядке.
Если преподаватель не будет соблюдать данное требование, то родители имеют право пожаловаться в администрацию школы.
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