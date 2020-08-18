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18августа
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сегодня, 15:59 1

В новом учебном году учителям придется носить маски

В новом учебном году учителям придется носить маски
Фото: unsplash.com

В российских школах в новом учебном году учителей обяжут надевать на уроках маски. Как сообщает ТАСС, такая мера принята в целях профилактики коронавируса.

На горячей линии Минпросвещения России уточнили, что детей не будут заставлять надевать маски, но они могут их носить, если настаивают родители. Учителя должны будут надевать защитные средства в обязательном порядке.

Если преподаватель не будет соблюдать данное требование, то родители имеют право пожаловаться в администрацию школы.

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#коронавирус #образование #школа

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Комментарии
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  • Oldlord

    Oldlord
    38 минут назад

    Какой смысл учителю быть в маске, если дети будут без масок?

    Откровенно жаль учителей!

    Надеюсь, им будут выдавать респираторы не ниже ФФП-2, чтобы им было легче работать.

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