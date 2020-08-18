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18августа
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сегодня, 16:00 3

Прокуратура Благовещенска оценивает своевременность ликвидации последствий ЧС

Прокуратура Благовещенска оценивает своевременность ликвидации последствий ЧС
Фото: @prokamur

В областном центре из-за неблагоприятных погодных явлений введён режим ЧС. Сотрудники надзорного ведомства выезжают на затопленные территории и оценивают своевременность работ по ликвидации последствий стихии.

Прокурор Благовещенска Александр Александров осмотрел подтопленную территорию детского сада № 68 в микрорайоне. Дошкольное учреждение по-прежнему остаётся без электричества, подвалы и территория подтоплены. В настоящее время проходят работы по устранению неполадок и откачке воды.

По информации амурской прокуратуры, они также контролируют работу аварийных служб, которые устраняют проблемы на объектах жизнеобеспечения, откачивают воду с городских улиц, из подвалов многоквартирных домов и дворов.

По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.

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#погода #происшествия

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Комментарии
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  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    Пусть прокуратура проверит, как быстро откачивают управляйки воду из подвала дома на Кантемирова, 7.

    После каждого ливня подвал топит, а УК не принимает никаких мер.

    В этот раз подвал затопило почти до потолка.

    Не думаю, что это явление полезно для фундамента дома, а также, что подвал успеет просохнуть до зимы!

  • ЕслиДобрыйТы

    ЕслиДобрыйТы
    1 час назад

    Прокуратура давно уже напоминает бесполезный ФАС. Видимость работы и одни лишь заявления пустые и проверки. Нет, конечно если надо какого нибудь обычного человечка "нагнуть" они это с легкостью сделают, но когда речь идет о чем то более серьезном, то остается от них лишь пустой лай.

  • full

    full
    15 минут назад

    Интересно, если благодаря отключению света пропадут продукты в холодильнике, с какого срока можно предъявлять мэрии иски на возмещение материального ущерба?

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