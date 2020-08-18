Прокуратура Благовещенска оценивает своевременность ликвидации последствий ЧС

Прокурор Благовещенска Александр Александров осмотрел подтопленную территорию детского сада № 68 в микрорайоне. Дошкольное учреждение по-прежнему остаётся без электричества, подвалы и территория подтоплены. В настоящее время проходят работы по устранению неполадок и откачке воды.



По информации амурской прокуратуры, они также контролируют работу аварийных служб, которые устраняют проблемы на объектах жизнеобеспечения, откачивают воду с городских улиц, из подвалов многоквартирных домов и дворов.

По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.