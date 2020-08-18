Пожарные тушили гараж в Белогорске и баню в Чигирях

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17 августа пожарные области тушили баню в Чигирях и гараж в Белогорске. Сообщение о пожаре в селе Чигири поступило днём 17 августа. Пожарные отдельного поста села Чигири были на месте через пять минут после звонка.

На помощь им отправилась и пожарная команда пожарно-спасательной части №1 г.Благовещенска. Баню потушили за три минуты, дальше огонь не распространился. Предварительная причина возгорания – аварийный режим работы электрооборудования.

Вечером 17 августа в Белогорске по переулку Косой загорелся гараж с навесом, в котором хранились дрова. Пожарная команда была на месте через 9 минут, огонь потушили за 8 минут. За пределы гаража огонь не вышел, предварительная причина пожара также неисправные электроприборы, –сообщает Главное управление МЧС России по Амурской области.