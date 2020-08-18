К вечеру благовещенцам обещают вернуть электричество

Сейчас специалисты восстанавливают затопленные подстанции. Если правила безопасности позволят возобновить их работу, свет вернется в дома Благовещенска уже сегодня вечером.

Для жителей домов, которые остались без воды, будет организован централизованный подвоз питьевой воды. Для организации подвоза обращайтесь в ЕДДС по номеру 202-112.

Напомним, ливень, который прошел в городе с 17 на 18 августа, оставил без света 55 многоквартирных домов. Не работают светофоры в микрорайоне.