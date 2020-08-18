К вечеру благовещенцам обещают вернуть электричество
Сейчас специалисты восстанавливают затопленные подстанции. Если правила безопасности позволят возобновить их работу, свет вернется в дома Благовещенска уже сегодня вечером.
Для жителей домов, которые остались без воды, будет организован централизованный подвоз питьевой воды. Для организации подвоза обращайтесь в ЕДДС по номеру 202-112.
Напомним, ливень, который прошел в городе с 17 на 18 августа, оставил без света 55 многоквартирных домов. Не работают светофоры в микрорайоне.
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