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18августа
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сегодня, 15:13 1

К вечеру благовещенцам обещают вернуть электричество

К вечеру благовещенцам обещают вернуть электричество

Сейчас специалисты восстанавливают затопленные подстанции. Если правила безопасности позволят возобновить их работу, свет вернется в дома Благовещенска уже сегодня вечером.

Для жителей домов, которые остались без воды, будет организован централизованный подвоз питьевой воды. Для организации подвоза обращайтесь в ЕДДС по номеру 202-112.

Напомним, ливень, который прошел в городе с 17 на 18 августа, оставил без света 55 многоквартирных домов. Не работают светофоры в микрорайоне.

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#городская власть #наводнение #погода

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Комментарии
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  • Oldlord

    Oldlord
    25 минут назад

    Холодильники размораживаются, еду ни приготовить, ни разогреть!

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