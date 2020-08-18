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18августа
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сегодня, 15:35 0

В Благовещенском районе нашлась пропавшая 17-летняя девушка

В Благовещенском районе нашлась пропавшая 17-летняя девушка

В Благовещенском районе нашлась 17-летняя девушка, которую искали с 30 июля. Как сообщают амурские следователи, её жизни и здоровью ничего не угрожает. Несовершеннолетняя находится по месту постоянного проживания.

Напомним, что Ирина Морозова пропала в конце июля в селе Верхнеблаговещенское. Она ушла из дома и не вернулась.

Материалы по делу были переданы в органы системы профилактики правонарушений среди несовершеннолетних. Решается вопрос о необходимости принятия мер по недопущению её самовольного ухода из дома.

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#жизнь

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