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18августа
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сегодня, 15:03 0

В Сочи кит-белуха укусил ребенка

В Сочи кит-белуха укусил ребенка
Фото: РИА Новости

В дельфинарии города Сочи белуха укусила ребенка. Редкий вид кита повредил одиннадцатилетнему мальчику бедро.

Ребёнка доставили в сочинскую больницу. Мать мальчика обращаться в полицию не собирается. Однако, следственный комитет по Краснодарскому краю проводит проверку и устанавливает все обстоятельства происшествия, сообщает РИА Новости.

Киты-белухи, дельфины-афалины и морские котики — самые популярные артисты дельфинариев. После представлений туристам предлагают сфотографироваться с животными или поплавать с ними в бассейне.

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#животные

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