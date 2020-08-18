В Сочи кит-белуха укусил ребенка

В дельфинарии города Сочи белуха укусила ребенка. Редкий вид кита повредил одиннадцатилетнему мальчику бедро.

Ребёнка доставили в сочинскую больницу. Мать мальчика обращаться в полицию не собирается. Однако, следственный комитет по Краснодарскому краю проводит проверку и устанавливает все обстоятельства происшествия, сообщает РИА Новости.

Киты-белухи, дельфины-афалины и морские котики — самые популярные артисты дельфинариев. После представлений туристам предлагают сфотографироваться с животными или поплавать с ними в бассейне.